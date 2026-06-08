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Bodygroom Series 1000 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
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BG1024/16
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¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
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¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Bodygroom series 1000Peine recortador de 3 mm
Bodygroom series 1000Protector de piel
ShaversCepillo de limpieza
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
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