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EssentialCareSecador

BHC010/00

4.5
| (91) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Fácil cuidado para tu cabello
El nuevo secador de cabello Philips de cuidado esencial es lindo, compacto y potente, y los 1200 W de potencia permiten un secado de pelo suave y rápido. Los ajustes de cuidado flexibles se diseñaron para satisfacer las diversas necesidades de secado y ofrecer un cuidado adicional.
Ver todos los beneficios

Fácil cuidado para tu cabello

  • 1200 W

  • Compacta

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

Este secador de 1.200 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste ThermoProtect proporciona una temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección. La combinación del flujo de aire y del calor óptimos ThermoProtect te permiten secar rápidamente tu cabello sin sobrecalentarlo, lo que mantiene un nivel natural de humedad en el cabello y proporciona un aspecto saludable y brillante.

Ajuste de aire frío para un secado suave

Ajuste de aire frío para un secado suave

El ajuste de aire frío te permite secar el cabello a una temperatura relativamente baja para minimizar el daño, lo que es adecuado para los cabellos finos, secos o dañados. Además, es un ajuste perfecto para el verano.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

91

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

05/09/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente!

Excelente, buen tamaño, más velocidades, liviano y no es tan. Fuerte como el modo anterior, por lo que cuida más el cabello

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

15/05/2020

Chile

Chile

Gran producto pequeño y potente

Lo compre para todos los dias la verdad que es pequeño pero muy potente me resulto muy practica

Ventajas

tamaño

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

25/07/2022

Argentina

Argentina

Tiene 3 funciones y también aire frío y plegable

Esta buenísimo para viajar ya que es plegable y es muy bonito el diseño

Ventajas

Para mi todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador

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