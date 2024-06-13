1500 W
Tecnología ThermoShield
Mantenimiento iónico mineral y 2 veces iónico*
3 ajustes de calor y 2 posiciones de velocidades
El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.
Este secador de pelo profesional de 1500 W crea un potente flujo de aire. La combinación resultante de potencia y velocidad hace que la experiencia de secado y peinado sea más rápida y sencilla.
Los iones minerales reducen los daños superficiales*** que pueden causar los rayos UV, lo que hace que su cabello sea más suave y versátil.
4.7
de 5
85
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Cami23
13/06/2024
Chile
Excelente producto, rápido y liviano
Buen producto, realmente seca el pelo muy rápido. Tengo harto pelo y por lo general me demoro mucho en secar (aprox 1 hora y un poco más) pero este es MUY RAPIDO. Lo mejor es que es liviano y no suena tanto.
Ventajas
Es liviano y seca el pelo muy rápido
Contras
El cable quizás se ve un poco delgado pero todo ha funcionado bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
26/04/2023
Chile
Comprador verificado
Es de tamaño grande pero muy facil de usar
Es maravilloso, pense que podia ser un poco pesado, pero me equivoque. Además tiene un Plus, ya que por lo menos en mi caso note que deja el cabello muy suave y liviano, es muy diferente al anterior que tenia.
Ventajas
Es muy facil de usar
Contras
es grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
Xanjuandarra
27/06/2025
España
PERFECTO
Ligero, bonito y funcional. cumple perfectamente con lo prometido, seca antes y mi pelo se ve menos dañado. La verdad estoy contenta con la compra. Ahora a ver lo que dura...
Ventajas
Ligereza y secado rápido y sin daño
Contras
Mas ruido del que prometia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador
en comparación con BHD350 en el ajuste superior
Ajuste ThermoShield
Mineral iónico después de 6 meses de exposición a los rayos UV