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Descontinuado

Moldeador multiestilo para volumen

BHH814/00

4.9

| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Glamour y volumen sencillo

Transforma tu estilo con nuestro primer modelador multifunción con brazo giratorio. Apariencia versátil: volumen, recto, rizos y formas; puedes crear todo fácilmente. Simplemente gira el exclusivo brazo giratorio para obtener el estilo deseado.

Ver todos los beneficios

El primer moldeador multiestilo con exclusivo brazo giratorio

Glamour y volumen sencillo

  • Multi-styler

  • Todo en uno

  • Con exclusivo brazo giratorio

Volumen, liso, rizos y formas con solo girar la punta

Volumen, liso, rizos y formas con solo girar la punta

El glamour se ha vuelto más sencillo y sin complicaciones. Se trata de peinados fáciles y rápidos en lugar de complejos arreglos. Con el moldeador multiestilo para volumen de Philips podrás transformar fácilmente tu aspecto, liso, rizado o con formas, con apenas un pequeño giro. Nunca fue más fácil verse fabulosa.

Innovadora forma semicurva con cerdas protectoras

Innovadora forma semicurva con cerdas protectoras

La innovadora forma semicurva del moldeador multiestilo con cerdas protectoras hace posible colocarlo de manera segura cerca del cuero cabelludo para crear volumen visible desde las raíces. Simplemente ubica el cabello en la superficie semicurva y mantén en posición durante varios segundos. No importa qué estilo buscas, liso o rizado, tu cabello ya tendrá mayor volumen desde las raíces.

Cuidado iónico y cerámica con turmalina

Cuidado iónico y cerámica con turmalina

El moldeador multiestilo para volumen de Philips está recubierto con cerámica con turmalina para reducir la estática y garantizar un deslizamiento suave durante el peinado. El acondicionamiento ionizado reduce aún más el frizz y te ofrece más brillo para que disfrutes de resultados hermosos y suaves.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/06/2020

Colombia

Colombia

MUY BUENA!!

La compré hace 3 años, y aún sigue funcionando como la primera vez!! Mi papá me la compró a los 16 años y ahora con 19 me sigo alisando y haciendo ondas, y me salen perfectas. Muy buen producto, gracias Phillips!

Ventajas

Buen alisado y rizado. Sigue funcionando igual con el paso de los años.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen

Fecha de uso 2018-06-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen

Fecha de uso 2018-06-19

31/03/2020

Colombia

Colombia

Phillips moldeador

No debieron discontinuar este gran elemento para el arreglo del cabello de las mujeres, muchas lo queremos, a mi se me perdió y no he podido encontrar otra por descontinuacion del producto

Ventajas

Deja el cabello hermoso

Contras

No lo descontinuen, lo necesitamos, ninguna otra marca lo tiene

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen

Fecha de uso 2019-03-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen

Fecha de uso 2019-03-30

07/09/2018

Colombia

Colombia

Rendimiento

Desde mi punto de vista es una de las mejores planchas del mercado, la uso para alizar y hacer ondas en mi cabello sin dañar las puntas. Además es muy fácil de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen

Sí, recomiendo este producto

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