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Moldeador multiestilo para volumen
Descontinuado
Asistencia técnica
BHH814/00
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Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (3)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
Me he quemado al usar el rizador de pelo Philips
El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
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