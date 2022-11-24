para las piernas
Eficaz sistema de depilación que deja la piel suave y sin vello durante semanas.
2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso, y disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.
4.6
de 5
289
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Maria Elma
24/11/2022
Colombia
Comprador verificado
Simplemente Excelente
por problemas hormonales, tenia que rasurarme con cuchilla todos los días, pero al probar esta depiladora BRE224/00 me encanto, no la cambio por nada, como arranca el vello desde la raíz, solo debo utilizarla cada 10 a 15 días, el vello se ha debilitado, ya no nace grueso y tengo ya partes de la pierna que el poro se cerro y el vello ya no nace, me encanta no la cambio por nada.
Ventajas
no pesa, fácil de usar, fácil de limpiar, ergonómica
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora compacta con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora compacta con cable
Herreraaaaaaa1
02/09/2021
Colombia
EXCELENTE INVERSIÓN
Es una herramienta super útil para el cuidado corporal, muy fácil de usa y limpiar, me encantó
Ventajas
Todo
Contras
Que depende del cable para funcionar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora compacta con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora compacta con cable
Skyy
01/07/2021
Colombia
Producto muy util
Son de muy buena calidad. Y ademas tienen muy buen respaldo tecnico
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora compacta con cable
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora compacta con cable