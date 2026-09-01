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Eliminación del vello

Eliminación del vello (7)

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Depiladoras

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Depiladora con cable

BRE257/00
  • Para el cuerpo y el área del bikini
  • Con luz LED
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Depiladora en seco y húmedo

BRE710/00
  • Para piernas y cuerpo
  • Uso sin cable
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Depiladora con cable

BRE228/00
  • Para las piernas
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Depiladora compacta con cable

BRE224/00
  • para las piernas
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Depiladora con cable

BRE237/00
  • Para el cuerpo y las zonas sensibles
  • +2 accesorios
  • Depila y afeita
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Depiladora en seco y húmedo

BRE740/10
  • Para piernas, cuerpo y pies
  • Uso sin cable
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Depiladora con cable

BRE227/00
  • Para piernas y cuerpo
  • Con cabezal masajeador
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