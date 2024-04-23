Llevo años depilando mi cuerpo con depiladora electrica, y lejos la mejor máquina que he probado ha sido está. No es necesario pasar tanto ya que con una a tres pasadas te quita el pelo muy rápido, si ya tienes costumbre prácticamente es indolora, (igual esto siempre va a depender de la persona obviamente ), pero al ser muy rápida ni se siente, totalmente recomendable, quedé enamorada de la máquina. Muy cómoda a la hora de depilar ya que aparte de que es ligera de sujetar, no es necesario tener el cable conectado a corriente, eso hace que sea una experiencia 360° ya que puedes llegar a cualquier rincón con ella. No dejemos de la lado el hecho de que tiene una luz que nos brinda de gran ayuda ya que deja a la vista pelos que quizá con la luz normal no vemos, aporta mucho a la hora de depilar zonas que quizá se necesita más iluminación. Es apta para el agua, yo no me depilo con agua ya que se me hace más cómodo en seco, pero al momento de lavar las cabecillas de la máquina lo hace totalmente higiénico, te hace quedar tranquila sobre el tema del olor. En resúmen es un 100. Buena inversión.