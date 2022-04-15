Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Eliminación del vello
Todas las series
Satinelle Advanced Depiladora en húmedo y seco
Descontinuado
Asistencia técnica
BRE605/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Guía de inicio rápido
Data Act Document
Todas (8)
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
Satinelle/Epilator series 8000Tapa protectora para lima de pie
Satinelle/Epilator series 8000Cabezal de cepillado para exfoliación
Satinelle/Epilator series 8000Tapa para zonas sensibles
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido
Se me irrita la piel después de utilizar la depiladora Philips
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.