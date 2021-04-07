Yo soy @DaianParra y hoy quiero hablarles de la pediladora femenina de #Philips Siento que esta máquina depiladora está muy pensada en el diseño, color y manejabilidad para nosotras. Lo primero que me encuentro es un manual en dibujitos adicional al convencional y como ya sabemos a las chicas nos atrae mucho más la información así. Es practica en su manejo y su funcionalidad es top, ahora bien si eres de piel sensible podrías ayudarte con cositas para que de primera impresión no sientas que depilarte así no es lo tuyo. Esta depiladora cuenta con muchas pinzas tipo depiladora de cejas, pero con un recubrimiento muy amigable con la piel, pero súper efectivo con el barrido del vello a depilar, ya que lo arranca desde la raíz y esto permite que la depilación dure muuucho más! (Todas amamos esto) A mí me ha ayudado full aplicar aceite de coco previo a la depilación y ya la he probado en muchas áreas de mi cuerpo y no tengo queja hasta ahora. Si alguna vez te depilaste con cera caliente seguro la vas a amar. Esto es todo por ahora, pronto subiré a mis redes un video para optimizar el cuidado de la piel previa a la depilación y post también! Te invito a seguir la cuenta oficial de #Philips que amamos en mi hogar y mi cuenta en Instagram para que veas tips de esta marca @daianparra