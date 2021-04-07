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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE632/00

4.2
| (280) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Disfruta de una piel suave durante semanas y trata las zonas de tu cuerpo con métodos personalizados para la eliminación del vello.
Ver todos los beneficios

Dos rutinas de eliminación del vello

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y rostro

  • Discos de cerámica que cortan el vello

  • Diseño de mango en forma de S

  • Más de 5 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

280

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

07/04/2021

Colombia

Colombia

una exelente ayuda

es exelente, nos ayuda de forma fácil y lo recomiendo a todas esas personitas que nos gusta cuidarnos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco

06/04/2021

Colombia

Colombia

Excelente

Me encantó porque saca los bellos desde la raíz y es rápida

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

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26/03/2021

Colombia

Colombia

Excelente producto

Me encantó lo recomiendo, excelente producto y no irrita la piel,

Ventajas

Excelente presentación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

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