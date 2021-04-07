Descontinuado
Para piernas, cuerpo y rostro
Discos de cerámica que cortan el vello
Diseño de mango en forma de S
Más de 5 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
4.2
de 5
280
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
carla 36
07/04/2021
Colombia
una exelente ayuda
es exelente, nos ayuda de forma fácil y lo recomiendo a todas esas personitas que nos gusta cuidarnos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Hellenjah19
06/04/2021
Colombia
Excelente
Me encantó porque saca los bellos desde la raíz y es rápida
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Serena Sandra
26/03/2021
Colombia
Excelente producto
Me encantó lo recomiendo, excelente producto y no irrita la piel,
Ventajas
Excelente presentación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco