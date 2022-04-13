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Eliminación del vello
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Satinelle Prestige Depiladora en húmedo y seco
Descontinuado
Asistencia técnica
BRE650/00
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Todas (8)
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
Satinelle/Epilator series 8000Tapa protectora para lima de pie
Satinelle/Epilator series 8000Cabezal de cepillado para exfoliación
Satinelle/Epilator series 8000Tapa para zonas sensibles
SatinShave AdvancedCabezal de afeitado
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido
Se me irrita la piel después de utilizar la depiladora Philips
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