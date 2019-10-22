Descontinuado
Para piernas, cuerpo y rostro
Discos de cerámica que cortan el vello
Cuatro rutinas de cuidado corporal
+ 8 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo
Premios
4.3
de 5
368
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Lauarza
22/10/2019
Colombia
Cambio mi vida
[Employee of philipsglobal] Este producto es excelente y no duele su uso. Permite una depilación perfecta desde la comodidad de la casa, con el tiempo la frecuencia y cantidad de bellos desaparecen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
MAIB
16/04/2019
Colombia
Super Producto
[Employee of philipsglobal] Es la primer depildora que uso y cumplió con lo que esperaba, me gusta como funciona deja la piel suave, me dolio las primeras veces que la use, pero se hace menos molesto a medida que se va usando. Me encanta que se puede usar en la regadera disminuye el dolor. Me gustan mucho sus complementos se adaptan a cualquier parte del cuerpo y su diseño espectacualr !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Ligia
07/09/2018
Colombia
Excelente producto lo recomiendo cumple con su función lo que hay es que saberlo usar para que te dé mejores resultados
Haces sus funcionamientos como debe ser lo recomiendo el 1000% es un producto innovador con excelentes accesorios que te ayudan hacer el trabajo como debe ser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Premio al diseño IF 2016