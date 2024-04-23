Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+3 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.
4.7
de 5
283
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
maaajo
23/04/2024
Colombia
Comprador verificado
Excelente compra
Estoy muy satisfecha con la compra. La batería le dura demasiado. La depilación es excelente, buen tamaño, rápida y no es tan doloroso! Un día antes de depilarme, me exfolió la piel… 100/10
Ventajas
Larga duración de depilado
Contras
En un inicio duele poquito
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo
Maria2024
16/04/2024
Colombia
Excelente producto
Una de sus virtudes es que se puede usar bajo el agua, a la hora del baño. Es súper fácil de manejar, sin cables, y no deja irritación en la piel.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE740/10 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE740/10 Depiladora en seco y húmedo
LN03
09/07/2023
Colombia
Buen producto
Es buena, duele un poco al depilar, me gusta la garantía de la marca
Ventajas
Varios cabezales, el posicionamiento de la marca, la carga dura bastante
Contras
La depilación al arrancar el foliculo duele bastante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE740/10 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE740/10 Depiladora en seco y húmedo
en comparación con Philips Satinelle Advanced y Satinelle Prestige
CLT Alemania N=153, 2019