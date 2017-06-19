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Descontinuado

Beardtrimmer series 1000Cortabarba

BT1212/15

Rendimiento consistente duradero con DuraPower

La tecnología DuraPower garantiza un rendimiento de batería de larga duración, mientras que las cuchillas de acero inoxidable autoafilables cortan constantemente como el primer día. Este recortador también se puede cargar con un cable micro USB y funciona por hasta 30 minutos.

Ver todos los beneficios

Cuchillas de acero inoxidable

Rendimiento consistente duradero con DuraPower

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • DuraPower, 30 min de uso inalámbrico

  • Carga por USB

  • 3 peines recort. de barba incip./normal

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero del cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.

Batería de mayor duración

Batería de mayor duración

Este cortabarba utiliza tecnología DuraPower para reducir la fricción en las cuchillas, preservar el motor y mantener la batería funcionando cuatro veces más.

Hasta 30 minutos de uso inalámbrico tras 8 horas de carga

Hasta 30 minutos de uso inalámbrico tras 8 horas de carga

Carga tu recortador durante 8 horas con el cable USB para obtener 30 minutos de uso inalámbrico.

Especificaciones técnicas

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