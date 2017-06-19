Descontinuado
BT1212/15
Rendimiento consistente duradero con DuraPower
La tecnología DuraPower garantiza un rendimiento de batería de larga duración, mientras que las cuchillas de acero inoxidable autoafilables cortan constantemente como el primer día. Este recortador también se puede cargar con un cable micro USB y funciona por hasta 30 minutos.
Cuchillas de acero inoxidable
DuraPower, 30 min de uso inalámbrico
Carga por USB
3 peines recort. de barba incip./normal
Las cuchillas autoafilables de acero del cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.
Este cortabarba utiliza tecnología DuraPower para reducir la fricción en las cuchillas, preservar el motor y mantener la batería funcionando cuatro veces más.
Carga tu recortador durante 8 horas con el cable USB para obtener 30 minutos de uso inalámbrico.
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