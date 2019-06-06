Descontinuado
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfecto para barbas, el cortabarba Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine recortador que levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme.
Las cuchillas autoafilables de acero del cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.
Diseñadas para prevenir arañazos e irritación, las cuchillas tienen puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.
4.3
de 5
115
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
edemotie
06/06/2019
Colombia
EXCELENTE PRODUCTO
Esta afeitadora es super práctica y permite tener varios niveles de corte con un solo cabezal, haciendola super funcional. Las cuchillas son super rápidas y no generan ninguna irritación. La recomiendo totalmente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Daniel
05/09/2018
Colombia
Caracteristicas sobresalientes
Muy bueno el producto, una maquina completa, me gusto que la maquina viene para gruadar diferentes niveles, facil uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Miguelgonz0202
18/08/2018
Colombia
Excelente Maquina
Me parece una maquina practica para el corte de barba con diferentes niveles de corte. Y deja un corte parejo al momento de usarla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips