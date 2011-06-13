Descontinuado
CAM102PK/00
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.
No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.
El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
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