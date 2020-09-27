Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
Uso con cable
Nuestra cortadora de cabello Philips con peine recortador nuevo e innovador se diseñó para evitar que el cabello se quede atascado. Para que puedas cortar tu cabello de principio a fin, sin interrupciones.
La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.2
de 5
120
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
alexanderbe85
27/09/2020
Colombia
Comprador verificado
Perfecto funcionamiento
Es uno de los mejores productos de philips muy fácil de usar
Ventajas
Fácil de usas de lavar y de guardar
Contras
La escobilla de limpieza es muy pequeña
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora
Rodolfo
27/08/2018
Colombia
Práctico!
Muy fácil de usar. Me corto el cabello yo mismo frente al espejo. Ahorro en el largo plazo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora
Sujeto1
28/11/2025
Chile
Increíble calidad.
Lo compré de regalo y sirvió muy bien. Las diferentes modalidades ayudan mucho dependiendo lo que se desee.
Ventajas
Recorta muy bien y con diferentes estilos.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo
Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine recortador
Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips