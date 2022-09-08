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Descontinuado

Hairclipper series 3000Cortadora

HC3520/15

4.5
| (43) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Corta el cabello de forma sencilla y uniforme
Corta el cabello de forma sencilla y rápida. La tecnología DualCut con cuchillas autoafilables corta el doble de rápido*. La tecnología Trim-n-Flow incorpora un peine recortador diseñado para evitar las obstrucciones, así podrás darle un acabado a tu diseño de una pasada.
Ver todos los beneficios

Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones*

Corta el cabello de forma sencilla y uniforme

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • 75 min. de uso sin cable/8 h de carga

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Nuestra cortadora de cabello Philips con peine recortador nuevo e innovador se diseñó para evitar que el cabello se quede atascado. Para que puedas cortar tu cabello de principio a fin, sin interrupciones.

Máxima precisión con las cuchillas dobles

Máxima precisión con las cuchillas dobles

La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

43

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

2

08/09/2022

Chile

Chile

Comprador verificado

Fantástico producto!

cómodo, batería dura, fácil de limpiar, corta bién (pero no si quieres el pero relativamente largo)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

18/06/2020

Chile

Chile

Nunca más peluquero

Tiempos de pandemia ... mi último corte habia sido hace casi 3 meses y yo uso el pelo corto. Desesperado busque en Internet una cortadora de pelo y apareció esta ... siendo Philips la compré ... los productos Philips no son muy "sexies" pero suelen ser muy prácticos y duraderos. Este cumplió absolutamente, sólo un peine (nada de colecciones que después se pierden) y la altura de corte se regula directamente en la máquina. En 10 minutos estaba listo ... notable !!!

Ventajas

Práctica, muy cómoda, facilísima de usar

Contras

Nada de nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

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13/06/2020

Chile

Chile

Excelente hasta ahora!

Cumple perfectamente su función!. Con una sola carga me he cortado el pelo 2 veces. Además es suficientemente cómoda para hacerme la barba también.

Ventajas

Batería, potencia, facilidad de limpiar

Contras

nada por ahora :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

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Avisos legales

  1. Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine recortador

  2. Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips