Freidora baja en grasas
Multicooker
Negro
800 g
Con la tecnología Rapid Air, la Airfryer hace circular aire caliente alrededor de una cesta de malla metálica para cocinar, requiriendo poco o nada de aceite para freír, hornear y asar. El diseño de estrella en la parte inferior de la Airfryer facilita la circulación de aire, lo que garantiza que sus alimentos favoritos se cocinen de manera uniforme.
Su temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente regulable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 390 grados Fahrenheit. Disfrute patatas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y con la temperatura adecuada para obtener el mejor resultado.
La innovadora Airfryer Philips con tecnología Rapid Air no solo es ideal para freír, sino que también le permite asar, hornear e incluso tostar sus platos favoritos en una solución integral para todas sus comidas.
4.7
de 5
63
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Elsis
07/10/2020
Colombia
El producto, tiene infinitas funciones.
Porque lo vale, lo uso todo el tiempo, hago empanadas, Mila mesas, zapallitos y ajíes rellenos, y muchas cosas más.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
LUISA21
24/04/2020
Colombia
El mejor para freir.
Este producto cambió mi forma de cocinar, ahora pierdo menos tiempo, me permite hacer otras tareas del hogar, y además me aporta la tranquilidad de estar comiendo más saludable, definitivamente lo amo, ojalá sigan sacando productos de este nivel.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Glorita21
26/02/2019
Colombia
Producto excelente
Es un producto excelente. Permite tener una alimentación sana, con cero grasa y los alimentos quedan deliciosos. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
En comparación con las patatas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips