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  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.
  • La manera más saludable de freír.

Viva CollectionAirfryer

HD9220/26

4.7
| (63) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
La manera más saludable de freír.
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips le permite freír con aire para preparar alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Se necesita poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y resultados deliciosos.
Ver todos los beneficios

Con tecnología Rapid Air para obtener resultados perfectos

La manera más saludable de freír.

  • Freidora baja en grasas

  • Multicooker

  • Negro

  • 800 g

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Con la tecnología Rapid Air, la Airfryer hace circular aire caliente alrededor de una cesta de malla metálica para cocinar, requiriendo poco o nada de aceite para freír, hornear y asar. El diseño de estrella en la parte inferior de la Airfryer facilita la circulación de aire, lo que garantiza que sus alimentos favoritos se cocinen de manera uniforme.

Control de tiempo y temperatura ajustable manualmente

Control de tiempo y temperatura ajustable manualmente

Su temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente regulable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 390 grados Fahrenheit. Disfrute patatas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y con la temperatura adecuada para obtener el mejor resultado.

Con la Airfryer puede freír, asar e incluso hornear

Con la Airfryer puede freír, asar e incluso hornear

La innovadora Airfryer Philips con tecnología Rapid Air no solo es ideal para freír, sino que también le permite asar, hornear e incluso tostar sus platos favoritos en una solución integral para todas sus comidas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

63

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2
1

07/10/2020

Colombia

Colombia

El producto, tiene infinitas funciones.

Porque lo vale, lo uso todo el tiempo, hago empanadas, Mila mesas, zapallitos y ajíes rellenos, y muchas cosas más.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer

24/04/2020

Colombia

Colombia

El mejor para freir.

Este producto cambió mi forma de cocinar, ahora pierdo menos tiempo, me permite hacer otras tareas del hogar, y además me aporta la tranquilidad de estar comiendo más saludable, definitivamente lo amo, ojalá sigan sacando productos de este nivel.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer

26/02/2019

Colombia

Colombia

Producto excelente

Es un producto excelente. Permite tener una alimentación sana, con cero grasa y los alimentos quedan deliciosos. Lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer

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Avisos legales

  1. En comparación con las patatas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips