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  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
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Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/92

4.7
| (53) Opiniones | 96% ha recomendado este producto

1 premio

Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips le permite freír con aire para preparar alimentos crujientes por fuera y suaves por dentro. Se requiere poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y deliciosos resultados.
Ver todos los beneficios

Con tecnología Rapid Air para resultados óptimos

Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*

  • Freidora baja en grasas

  • Multifunción de 1.2 kg

  • Negro

Tecnología Rapid Air para freír de manera más saludable

Tecnología Rapid Air para freír de manera más saludable

La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar a la parrilla y cocinar los aperitivos y las comidas más sabrosas con menos grasa que en una freidora convencional, utilizando poca cantidad o nada de aceite. La Airfryer de Philips con tecnología Rapid Air también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.

Gran capacidad de cocción de 1,2 kg para comidas más deliciosas

Gran capacidad de cocción de 1,2 kg para comidas más deliciosas

Capacidad de 1,2 kg para alimentar hasta 5 personas. Ahora, incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia de la Airfryer con un 50 % adicional de capacidad de almacenamiento en el interior**

Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Con la pantalla táctil digital puede controlar el tiempo y la temperatura de cocción de una manera más fácil y precisa. Disfrute de su comida favorita, preparada a la temperatura y el tiempo adecuados para obtener el mejor resultado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-961264

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

53

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

3

24/04/2020

Colombia

Colombia

El producto de mis sueños

Esta airfryer, es excelente, puedo cocinar sin miedo a pensar que estoy comiendo grasas, permite balancear una comida deliciosa baja en calorías, grasas. Este producto hace la vida de las amas de casa mucho más fácil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

20/03/2020

Colombia

Colombia

La preciosa de la casa

Todos los días mi mamá o yo utilizamos Airfryer XL la cuál deja nuestra comida crocante sin el uso de aceite como también es fácil de usar y de limpiar como también tiene mucho más espacio para la comida la verdad desde que llegó nos demoramos menos en hacer lo que nos gusta.

Ventajas

Gracias philips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

31/01/2019

Colombia

Colombia

Todo ha quedado delicioso

y el sabor no ha cambiado, mi familia está feliz con esta compra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

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Avisos legales

  1. Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.