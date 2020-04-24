Freidora baja en grasas
Multifunción de 1.2 kg
Negro
La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar a la parrilla y cocinar los aperitivos y las comidas más sabrosas con menos grasa que en una freidora convencional, utilizando poca cantidad o nada de aceite. La Airfryer de Philips con tecnología Rapid Air también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.
Capacidad de 1,2 kg para alimentar hasta 5 personas. Ahora, incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia de la Airfryer con un 50 % adicional de capacidad de almacenamiento en el interior**
Con la pantalla táctil digital puede controlar el tiempo y la temperatura de cocción de una manera más fácil y precisa. Disfrute de su comida favorita, preparada a la temperatura y el tiempo adecuados para obtener el mejor resultado.
Premios
4.7
de 5
53
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
LUISA21
24/04/2020
Colombia
El producto de mis sueños
Esta airfryer, es excelente, puedo cocinar sin miedo a pensar que estoy comiendo grasas, permite balancear una comida deliciosa baja en calorías, grasas. Este producto hace la vida de las amas de casa mucho más fácil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Rojodelta
20/03/2020
Colombia
La preciosa de la casa
Todos los días mi mamá o yo utilizamos Airfryer XL la cuál deja nuestra comida crocante sin el uso de aceite como también es fácil de usar y de limpiar como también tiene mucho más espacio para la comida la verdad desde que llegó nos demoramos menos en hacer lo que nos gusta.
Ventajas
Gracias philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
magicairfryer
31/01/2019
Colombia
Todo ha quedado delicioso
y el sabor no ha cambiado, mi familia está feliz con esta compra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.