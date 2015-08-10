ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Diseño moderno, fabricado para una máxima duración
  • Diseño moderno, fabricado para una máxima duración
  • Diseño moderno, fabricado para una máxima duración
  • Diseño moderno, fabricado para una máxima duración

Descontinuado

Daily CollectionHervidor

HD9334/20

1 premio

Diseño moderno, fabricado para una máxima duración

Este hervidor diseñado de forma inteligente le permite leer la cantidad de agua desde cualquier ángulo y filtra eficazmente la cal gracias al filtro de micromalla. Para hervir con confianza y de forma eficiente durante mucho tiempo.

Ver todos los beneficios

Su diseño le permite ver la cantidad de agua que va a hervir

Diseño moderno, fabricado para una máxima duración

  • 1.5  l

  • 2200 W

  • Plástico

Indicador de nivel de agua intuitivo en 360°

Indicador de nivel de agua intuitivo en 360°

Indicador de nivel de agua fácil de leer desde cualquier ángulo gracias a su estructura translúcida. Las elegantes rayas indican de manera inteligente la cantidad de agua y tazas.

Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente

Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente

Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente.

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

El cable puede enrollarse alrededor de la base para que pueda ubicar el hervidor fácilmente en la cocina.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.