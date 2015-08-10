Descontinuado
HD9334/20
Diseño moderno, fabricado para una máxima duración
Este hervidor diseñado de forma inteligente le permite leer la cantidad de agua desde cualquier ángulo y filtra eficazmente la cal gracias al filtro de micromalla. Para hervir con confianza y de forma eficiente durante mucho tiempo.
1.5 l
2200 W
Plástico
Indicador de nivel de agua fácil de leer desde cualquier ángulo gracias a su estructura translúcida. Las elegantes rayas indican de manera inteligente la cantidad de agua y tazas.
Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente.
El cable puede enrollarse alrededor de la base para que pueda ubicar el hervidor fácilmente en la cocina.
Premios
Opiniones