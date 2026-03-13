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Daily Collection Hervidor
Descontinuado
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HD9334/20
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9334/20 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle - English (US)
Todas (5)
¿Puedo usar mi hervidora Philips sin el filtro antical?
¿Puedo limpiar el filtro antical en el lavavajillas?
Además de agua, ¿puedo calentar otros líquidos en la hervidora?
¿Cómo puedo limpiar el exterior de la hervidora?
¿Cómo limpio el filtro antical de mi hervidora Philips?
Sale agua de la boquilla de mi hervidora Philips
Hay agua o condensación en la base de mi hervidora Philips
Mi hervidora Philips tarda mucho en hervir el agua
Mi hervidora Philips hierve y se detiene
Mi hervidora Philips no se enciende
La hervidora Philips tiene pequeñas manchas dentro
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