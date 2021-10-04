Descontinuado
Thermoprotect
2100 W
6 ajustes de calor y velocidad
Cool Shot
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para que obtengas un peinado preciso y con personalidad.
4.6
de 5
193
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Laubm
04/10/2021
Colombia
Excelente accesorio
Yo soy una mujer de cabello largo, uso productos de hidratación permanente y desde que lo adquirí por un por si acaso porque era peluquería dependiente …ahora prefiero secar el cabello en casa
Ventajas
Potencia , peso y no coloca el cabello caliente
Contras
El cable solo mide 1,8 parece un poco más corto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8230/81 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8230/81 Secador de cabello
Agosto
28/08/2018
Colombia
El secador de pelo que más tiempo me duró
Me seco el pelo todos los días, desde hace muchísimos años. Siempre tengo que cambiar los secadores porque no me duran mucho, ya sea por el uso o por que son de mala calidad. Tengo este de Philips desde hace 3 años, bastante para lo que me han durado los anteriores. Tiene buena potencia, buen tamaño y varios accesorios que se le pueden agregar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Zip13
25/08/2018
Colombia
Secador ligero practico
Elemento práctico ligero útil. Buen diseño buen secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello