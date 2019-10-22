Descontinuado
ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de volumen
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para que obtengas un peinado preciso y con personalidad.
4.4
de 5
69
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Lauarza
22/10/2019
Colombia
El tamaño perfecto
[Employee of philipsglobal] Excelente producto, cuenta con un tamaño perfecto para llevar a cualquier parte. Tiene buena potencia y sus accesorios son muy prácticos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect Ionic HP8232/01 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect Ionic HP8232/01 Secador de cabello
Miregui
20/06/2019
Colombia
Super Producto
[Employee of philipsglobal] He estado usando el producto varios dias seguidos y me encanta por que el pelo no se ve maltratado, las teperaturas que maneja son perfectas para lograr buenos resultados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Lizza
04/10/2018
Colombia
Lo AMO - el mejor secador
Es liviano, el modo thermo protect es increíble por que te seca solo con el calor necesario. Además el material se ve bonito y resistente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello