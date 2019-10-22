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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
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Descontinuado

DryCare AdvancedSecador de cabello

HP8232/00

4.4
| (69) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
Protege tu cabello y disfruta al mismo tiempo de un secado rápido. Este secador de cabello posee variados ajustes de velocidad y temperatura. Incluye la función ThermoProtect para obtener un secado rápido y a una temperatura constante que protege tu cabello, así como la función Ionic Care para tener un cabello con más brillo y sin frizz.
Ver todos los beneficios

con difusor de volumen y boquilla de 14 mm para dar forma.

Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

  • ThermoProtect iónico

  • 2200 W

  • Ionic Care

  • Difusor de volumen

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Potencia profesional de 2200W para obtener increíbles peinados de salón

Potencia profesional de 2200W para obtener increíbles peinados de salón

Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total

6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total

La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para que obtengas un peinado preciso y con personalidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

69

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

22/10/2019

Colombia

Colombia

El tamaño perfecto

[Employee of philipsglobal] Excelente producto, cuenta con un tamaño perfecto para llevar a cualquier parte. Tiene buena potencia y sus accesorios son muy prácticos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect Ionic HP8232/01 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect Ionic HP8232/01 Secador de cabello

20/06/2019

Colombia

Colombia

Super Producto

[Employee of philipsglobal] He estado usando el producto varios dias seguidos y me encanta por que el pelo no se ve maltratado, las teperaturas que maneja son perfectas para lograr buenos resultados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

04/10/2018

Colombia

Colombia

Lo AMO - el mejor secador

Es liviano, el modo thermo protect es increíble por que te seca solo con el calor necesario. Además el material se ve bonito y resistente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

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