Descontinuado
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pupelina
17/07/2020
Argentina
Es muy eficiente para la limpieza de las encias
El hilo dental ya no lástima mis encias, es como ir al dentista
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/23 Boquillas interdentales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/23 Boquillas interdentales
TOR29
24/04/2019
México
este producto posee unas caracteristicas exelentes
excelente para la limpieza de los dientes, me parece un producto que cumple con todas las características de un consumidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/64 Interdental nozzles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/64 Interdental nozzles