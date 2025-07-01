Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental nozzles
Descontinuado
Asistencia técnica
HX8032/07
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Todas (3)
¿Qué indican los pilotos del Philips Sonicare AirFloss?
¿Cómo debo utilizar mi Philips Sonicare AirFloss?
Cómo limpiar mi Philips Sonicare AirFloss
La boquilla de mi Sonicare AirFloss no sale o se rompe
El centro de carga y llenado de Philips Sonicare no llena mi AirFloss completamente
Mi Philips Sonicare AirFloss funciona con menos potencia
Mi Philips Sonicare AirFloss produce un silbido
La tapa del depósito de Philips Sonicare AirFloss se ha caído