Descontinuado
2 accesorios y 1 peine recortador
inalámbrico, totalmente lavable
cuchillas suaves con la piel
60 min de uso inalámbrico/10 h de carga
Utiliza el recortador grande sin peine para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.
Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste a la apariencia que quieres lograr. El peine recortador para barba corta y larga ofrece 18 posiciones de longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.
Elimina el vello no deseado de la nariz y los oídos, de forma fácil y cómoda.
4.1
de 5
35
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Mchdres
24/09/2018
Colombia
La herramienta para aprender de Grooming
Antes de comprar mi Multigroom 8 en 1 de Philips tenía esta, gracias a su accesorio de milímetros, logré hacer varios cortes y degrades en la barba y el cabello. Además, gracias a su accesorio para nariz y orejas, pude quitarme los pelos de allí. La herramienta idónea para aprender que tipo de barba llevar y mantenerla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1
MiguelLonisa
27/08/2018
Colombia
Suave con rostro
Uno de los primeros productos que empecé a usar de Philips. usaba antes otros y siempre quedaba lastimado, las cuchillas de este recortador son muy suaves y me cortan perfecto, incluso cuando tengo muy poca barba.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1
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AndreSantacruz
16/01/2018
Colombia
Excelente producto.
Un producto sin igual en el mercado, su cuchilla ajustable es la más práctica para darle la apariencia y el largo ideal a mi barba. Sin queja alguna, la mejor opción. El servicio al cliente y técnico ante cualquier incoveniente con la marca son excelentes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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