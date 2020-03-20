Descontinuado
S1070/04
Sistema de protección de la piel
Cuchillas autoafilables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Cortapatillas desplegable
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.
3.8
de 5
306
Opiniones
El flaco
20/03/2020
Colombia
Exelente máquina
Desdes que utilizo AquaTouch puedo salir más rápido de la casa es eficaz eficiente no produce cortes en el rostro y es muy amable con la piel su carga es rápida eficiente y muy buena no pesa casi nada es la herramienta perfecta para un caballo.
Ventajas
Gracias Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Lauarza
22/10/2019
Colombia
Se la regale a mi novio
[Employee of philipsglobal] Es un muy buen producto, la recomiendo para regalar a nuestros seres queridos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
kasio24
10/09/2019
Colombia
Recomendada 100%
llevo varios años con mi afeitadora y nunca me ha fallado, excelente producto recomendado y su calidad es de alta duración completamente satisfecho con este producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/20 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/20 Wet and dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.
El 90% de los consumidores sostiene que no siente que se les tira el vello, probado en China en el 2016