SH30/50
Cuchillas PowerCut
Se adapta a las series S1000, S2000, S3000
Se adapta a la serie S5000 con forma redondeada
Las 27 cuchillas autoafilables cortan uniformemente cada vello justo por encima del nivel de la piel para un acabado suave y uniforme, siempre. Nuestras cuchillas autoafilables se mantienen como nuevas durante 2 años.
Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories
1. Abra la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Retire el retenedor girando la cerradura a la izquierda. 3. Saque los cabezales de afeitado antiguos e inserte cuidadosamente los reemplazos; compruebe que los cabezales se alineen de forma exacta en el ajuste. 4. Vuelva a colocar el retenedor y asegúrelo girando la cerradura a la derecha. 5. Cuando cierre el cabezal de afeitado correctamente, escuchará un clic al fijarse en su lugar.
3.4
de 5
5
Opiniones
Edifmimea
09/12/2024
México
Excelente
Mi calificación es de 10, tengo una rasuradora más de 23 años y hasta este momento aún funciona súper bien, no dude en comprarla y se que durará por muchos años.
Ventajas
Excelente calidad
Contras
Por el momento ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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AleNH
30/11/2022
México
Comprador verificado
Es un buen producto
Solamente falta más información en el instructivo, por ejemplo tiempo estimado de duración de la batería en cada carga, vida estimada de la batería, vida estimada de las navajas, etc.
Ventajas
Calidad del producto
Contras
Instructivo más completo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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maebey
01/10/2022
México
Comprador verificado
Cumple con las expectativas
Lo elegí por que me recomendó un familiar y si es buen producto
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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donde existan instalaciones