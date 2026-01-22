Cabezales flexibles y 5D Pivot
Cuchillas ComfortCut
Cortapatillas desplegable
60 minutos de afeitado, 1 hora de carga
La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un acabado suave y uniforme.
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.2
de 5
235
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
2410
22/01/2026
Colombia
práctica
práctica, sencilla para manejar, afeita profundo. gracias. cuanto duran las cuchillas??
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
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Alnilo
27/04/2025
Colombia
Comprador verificado
Una experiencia agradable para mi cara
Siempre me ha gustado la afeitada con máquina eléctrica y siempre he usado la marca Philips por sus características, calidad y confort. Solamente un hecho para resaltar que me afecta: los repuestos como los discos que cortan y la batería cuando cumplen su vida útil, porque en Colombia no se consiguen
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Gpager
23/08/2024
Colombia
Comprador verificado
Liviana y practica, fácil de cargar, la pila dura
Si buen producto, la pila buena duración, suave , buen precio...
Ventajas
Suave, liviana y silenciosa
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.