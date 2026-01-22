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  • Afeitada suave, mayor comodidad
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Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S3122/51

4.2
| (235) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Afeitada suave, mayor comodidad
La afeitadora Philips AquaTouch 3000 te ofrece un afeitado en seco o húmedo muy cómodo. Todo gracias a los cabezales flexibles y 5D Pivot, el sistema de cuchillas ComfortCut y los 60 minutos de afeitado
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada suave, mayor comodidad

  • Cabezales flexibles y 5D Pivot

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cortapatillas desplegable

  • 60 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un acabado suave y uniforme.

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

235

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

22/01/2026

Colombia

Colombia

práctica

práctica, sencilla para manejar, afeita profundo. gracias. cuanto duran las cuchillas??

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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27/04/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Una experiencia agradable para mi cara

Siempre me ha gustado la afeitada con máquina eléctrica y siempre he usado la marca Philips por sus características, calidad y confort. Solamente un hecho para resaltar que me afecta: los repuestos como los discos que cortan y la batería cuando cumplen su vida útil, porque en Colombia no se consiguen

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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23/08/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Liviana y practica, fácil de cargar, la pila dura

Si buen producto, la pila buena duración, suave , buen precio...

Ventajas

Suave, liviana y silenciosa

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023. 