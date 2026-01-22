Estoy muy contento. Cumple con lo que esperaba del producto. Las cuchillas son lo suficientemente filosas para afeitar mi cabeza calva al ras en pocas pasadas. No me produce ninguna irritación, es fácil de recargar aunque un poco lento, y la duraciòn es la aceptable para varias pasadas. Lo recomiendo. Todas mis màquinas de afeitar, cortapelo y corporales han sido de esta marca.