Cabezales Pivot y Flex 5D
Cuchillas PowerCut
Afeitada en seco o húmedo
Sistema de afeitado anticorrosión
Al flexionar y pivotar en cinco direcciones, el cabezal sigue cada curva de su rostro cortando justo por encima del nivel de la piel para un afeitado limpio y cómodo, incluso en pieles sensibles.
Las 27 cuchillas autoafilables cortan uniformemente cada vello justo por encima del nivel de la piel para un acabado suave y parejo, siempre. Nuestras cuchillas autoafilables se mantienen como nuevas durante 2 años.
Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.
Comprender las reseñas de productos
4.2
de 5
227
Opiniones
84%
84 ha recomendado este producto
2410
22/01/2026
Colombia
práctica
práctica, sencilla para manejar, afeita profundo. gracias. cuanto duran las cuchillas??
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Alnilo
27/04/2025
Colombia
Comprador verificado
Una experiencia agradable para mi cara
Siempre me ha gustado la afeitada con máquina eléctrica y siempre he usado la marca Philips por sus características, calidad y confort. Solamente un hecho para resaltar que me afecta: los repuestos como los discos que cortan y la batería cuando cumplen su vida útil, porque en Colombia no se consiguen
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Gpager
23/08/2024
Colombia
Comprador verificado
Liviana y practica, fácil de cargar, la pila dura
Si buen producto, la pila buena duración, suave , buen precio...
Ventajas
Suave, liviana y silenciosa
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.