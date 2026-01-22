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  • Afeitado cómodo y al ras, incluso en pieles sensibles
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Shaver 3000 SeriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S3144/00

4.2
| (227) Opiniones | 84 ha recomendado este producto
  • Afeitado cómodo y al ras, incluso en pieles sensibles
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Afeitado cómodo y al ras, incluso en pieles sensibles
La afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo Philips serie 3000 ofrece una afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles. Los cabezales Pivot y Flex 5D, las 27 cuchillas autoafilables PowerCut y el uso en seco y húmedo garantizan resultados excelentes y confiables en todo momento.
Ver todos los beneficios

Con tecnología SkinProtect

Afeitado cómodo y al ras, incluso en pieles sensibles

  • Cabezales Pivot y Flex 5D

  • Cuchillas PowerCut

  • Afeitada en seco o húmedo

  • Sistema de afeitado anticorrosión

Los cabezales Pivot y Flex 5D se mantienen cerca de todos los ángulos y curvas

Los cabezales Pivot y Flex 5D se mantienen cerca de todos los ángulos y curvas

Al flexionar y pivotar en cinco direcciones, el cabezal sigue cada curva de su rostro cortando justo por encima del nivel de la piel para un afeitado limpio y cómodo, incluso en pieles sensibles.

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Las 27 cuchillas autoafilables cortan uniformemente cada vello justo por encima del nivel de la piel para un acabado suave y parejo, siempre. Nuestras cuchillas autoafilables se mantienen como nuevas durante 2 años.

Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

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Opiniones

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4.2

de 5

227

Opiniones

84%

84 ha recomendado este producto

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3
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1

2410

22/01/2026

Colombia

práctica

práctica, sencilla para manejar, afeita profundo. gracias. cuanto duran las cuchillas??

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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Alnilo

27/04/2025

Colombia

Comprador verificado

Una experiencia agradable para mi cara

Siempre me ha gustado la afeitada con máquina eléctrica y siempre he usado la marca Philips por sus características, calidad y confort. Solamente un hecho para resaltar que me afecta: los repuestos como los discos que cortan y la batería cuando cumplen su vida útil, porque en Colombia no se consiguen

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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Gpager

23/08/2024

Colombia

Comprador verificado

Liviana y practica, fácil de cargar, la pila dura

Si buen producto, la pila buena duración, suave , buen precio...

Ventajas

Suave, liviana y silenciosa

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023. 