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Cable USB

CP1788

Un cable USB para cargar el dispositivo

Un cable USB para cargar cómodamente su dispositivo con puertos USB. Compatible solo con dispositivos cargados por USB

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Productos compatibles
All-in-One Trimmer 3000 Series

All-in-One Trimmer 3000 Series
Recortador 7 en 1

MG3911/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 5000

MG5920/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 5000

MG5940/15

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S3144/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X3021/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X3063/00

OneBlade

OneBlade
Rostro

QP1424/10

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 5000

MG5930/15

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5880/20

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

Compruebe la compatibilidad a continuación

Un cable USB para cargar el dispositivo

  • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB

  • Negro

  • Longitud del cable: 92 cm

  • 2 pines

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De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

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