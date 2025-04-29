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  • Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 7 en 1

MG3911/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia. Con 7 accesorios, cuchillas de acero autoafilables para una precisión duradera y puntas redondeadas para un recorte más suave, el recortador le ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer todas sus necesidades de grooming.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • Cuchillas autoafilables

  • LED de carga

  • Recortador para nariz

  • Peine recortador íntimo

Recortador 7 en 1

Recortador 7 en 1

Nuestro recortador viene con 7 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.

Su barba ideal con facilidad y precisión

Su barba ideal con facilidad y precisión

Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.

Controle el vello no deseado de la nariz y las orejas

Controle el vello no deseado de la nariz y las orejas

El recortador está diseñado para eliminar el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma suave y cómoda, lo que ayuda a evitar rasguños y cortes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

29/04/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Equipo Versátil para el cuidado de tu barba.

Excelente máquina de corte tanto para el cabello como para la barba, sus peines permiten un corten preciso, fácil de limpiar, batería de larga duración mas de 15 cortes, Muy portátil para los viajes.

Ventajas

Excelente cuchilla de corte fácil de limpiar.

Contras

Debería tener alimentación USB tipo C para mantener estándar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

01/10/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Tamaño, facil de usar y limpiar es lo mejor

El producto cumple con lo deseado su diseño es practico, corta de manera pareja, los accesorios justo lo que se necesita y ademas la bateria es de una durecion excelente, lo malo es que no tiene indicador de carga o descarga

Ventajas

Facilidad de uso y rapidez de corte

Contras

Demora en cargar y no posee indicador de carga o descarga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

11/05/2022

Colombia

Colombia

Leer

No scostumbro a leer el manual de uso hata q la use y cada vez le descubria mas y mas cosas.

Ventajas

buen diseño y uso facil.

Contras

Mucho por leer es un poco compleja de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

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