Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Garantía de hasta 5 años**
Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.
Este sensor inteligente lee la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia mientras se afeita. Ayuda a que la afeitadora responda de manera eficiente en las zonas con vellos más gruesos o densos, para que obtenga un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para mantenerse en estrecho contacto con las curvas de su rostro y cabeza. Esto ayuda a lograr un afeitado minucioso con mayor comodidad, incluso en áreas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.
4.3
de 5
432
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
freileonmd
27/04/2024
Colombia
Comprador verificado
Super
Suavidad, díseño, rapidez, duración de batería, excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Toño1971
26/01/2023
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Excelente producto, no me imaginaba tanta calidad, comodidad y seguridad en esta maquina. Definitivamente lo mejor. Gracias!!
Ventajas
Todo
Contras
No he encontrado hasta ajora cosas en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
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15/11/2021
Colombia
Se ve con todas las garantías de una buena máqui
Me gusta y lo recomiendo por qué se ve que ndwja suave el cutis
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.
Probado frente a la serie 3000 de Philips.
Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.