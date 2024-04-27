ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel

Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

4.3
| (432) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips está diseñada para hombres que buscan una afeitada diaria potente y cómoda. Corta con eficacia incluso barbas de 3 días y la tecnología SkinIQ se adapta a la densidad del vello para ofrecer una afeitada potente, cómoda y uniforme.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

  • Garantía de hasta 5 años**

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Este sensor inteligente lee la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia mientras se afeita. Ayuda a que la afeitadora responda de manera eficiente en las zonas con vellos más gruesos o densos, para que obtenga un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.

Se adapta a los contornos faciales para un mejor contacto con la piel.

Se adapta a los contornos faciales para un mejor contacto con la piel.

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para mantenerse en estrecho contacto con las curvas de su rostro y cabeza. Esto ayuda a lograr un afeitado minucioso con mayor comodidad, incluso en áreas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

27/04/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Super

Suavidad, díseño, rapidez, duración de batería, excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

26/01/2023

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Excelente producto

Excelente producto, no me imaginaba tanta calidad, comodidad y seguridad en esta maquina. Definitivamente lo mejor. Gracias!!

Ventajas

Todo

Contras

No he encontrado hasta ajora cosas en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

15/11/2021

Colombia

Colombia

Se ve con todas las garantías de una buena máqui

Me gusta y lo recomiendo por qué se ve que ndwja suave el cutis

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.

  2. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.