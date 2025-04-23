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  • Una única herramienta para un estilo definido
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All-in-One TrimmerSerie 5000

MG5940/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una única herramienta para un estilo definido
Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 12 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día, sin necesidad de aceite, para brindar una definición precisa.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una única herramienta para un estilo definido

  • 12 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

Todo en uno para el rostro, la cabeza y el cuerpo

Este recortador todo en uno ofrece 12 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.

Obtenga un recorte uniforme y bordes precisos

El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.

Despídase del vello corporal

Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

23/04/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

con todo lo necesario

Excelente producto, con todo lo necesario para la depilación de todo el cuerpo

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

29/03/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Una maquina genial

La maquina genial tiene todos los utensilos necesarios para el cuidado que estoy buscando me gusto mucho lo unico que no me agrado mucho es la funda para guardarlo ya que a los pocos dias se empezo a descoser, considero que seria genial un estuche rigido, pero con respecto a la maquina me gusto mucho

Ventajas

Los accesorios y la calidad de la maquina

Contras

la funda para guardarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

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14/05/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Excelente producto

Super recomendado, versátil, excelente materiales y calidad, es un todo en uno ideal para el cuidado capilar de todo hombre.

Ventajas

Excelente producto, calidad y versatilidad

Contras

Un poco lento pero nada que no se solucione

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos