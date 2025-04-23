12 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Este recortador todo en uno ofrece 12 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.
El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.
Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Pipe02848
23/04/2025
Colombia
Comprador verificado
con todo lo necesario
Excelente producto, con todo lo necesario para la depilación de todo el cuerpo
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Migue23
29/03/2025
Colombia
Comprador verificado
Una maquina genial
La maquina genial tiene todos los utensilos necesarios para el cuidado que estoy buscando me gusto mucho lo unico que no me agrado mucho es la funda para guardarlo ya que a los pocos dias se empezo a descoser, considero que seria genial un estuche rigido, pero con respecto a la maquina me gusto mucho
Ventajas
Los accesorios y la calidad de la maquina
Contras
la funda para guardarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Franco01
14/05/2024
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Super recomendado, versátil, excelente materiales y calidad, es un todo en uno ideal para el cuidado capilar de todo hombre.
Ventajas
Excelente producto, calidad y versatilidad
Contras
Un poco lento pero nada que no se solucione
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos