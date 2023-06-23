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Rostro: Multigroom y Cortabarba
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All-in-One Trimmer Serie 5000
Asistencia técnica
MG5940/15
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¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Cable USB
Cortador
Multigroom/All-in-One-TrimmerRecortador de precisión para barba
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Recortador corporal
All-in-One-Trimmer& MultigroomPeine-guía para vello de 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomPeine-guía recortador de 16 mm
Adaptador USB para pared HQ87
ShaversCepillo de limpieza
Mi recortador para nariz Philips no funciona
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
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