Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
El Pablo
05/10/2024
Colombia
Comprador verificado
Segunda vez que lo compro
Desde el primero quedé a gusto con su funcionamiento y rendimiento, su tamaño la hace bien para transportarla en la maleta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Brahiam
16/09/2023
Colombia
Es una excelente maquina no mesta para nada
Es un excelente máquina no molesta para nada la batería le dura bastante es excelente en todo sentido yo con ella dos años aproximadamente y es la hora que sigue trabajando como si la acaba de comprar felicidades
Ventajas
La carga le dura bastante
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Maquinon
27/02/2023
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Al aprender a usar la afeitadora, de verdad que la sensación de no tener irritación o cortadas es fantástico.
Ventajas
No corta, no irrita
Contras
Se debe usar con la barba corta no más de 3 días para que sea un corte rápido, si la barba lleva más días sin cortar, se demorará más en completar el afeitado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.