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  • Afeitada y acabado suaves
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1323/41

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada y acabado suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

  • Cortapatillas desplegable

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

05/10/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Segunda vez que lo compro

Desde el primero quedé a gusto con su funcionamiento y rendimiento, su tamaño la hace bien para transportarla en la maleta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

16/09/2023

Colombia

Colombia

Es una excelente maquina no mesta para nada

Es un excelente máquina no molesta para nada la batería le dura bastante es excelente en todo sentido yo con ella dos años aproximadamente y es la hora que sigue trabajando como si la acaba de comprar felicidades

Ventajas

La carga le dura bastante

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

27/02/2023

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Excelente producto

Al aprender a usar la afeitadora, de verdad que la sensación de no tener irritación o cortadas es fantástico.

Ventajas

No corta, no irrita

Contras

Se debe usar con la barba corta no más de 3 días para que sea un corte rápido, si la barba lleva más días sin cortar, se demorará más en completar el afeitado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023. 