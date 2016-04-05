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Descontinuado

Philips Avent Audio MonitorsMonitor para bebés DECT

SCD505/00

3.8
| (6) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
La conexión más confiable con su bebé
Nuestros monitores para bebés DECT Avent le ofrecen la seguridad de sentirse cerca de su bebé, incluso cuando no esté en la misma habitación. La conexión más confiable con un sonido increíblemente nítido, una luz nocturna relajante y canciones de cuna para usted y su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Tranquilidad asegurada mientras su bebé duerme

La conexión más confiable con su bebé

  • Conexión 100% privada

  • Luz de compañía y canciones de cuna

  • Función de intercomunicador

La tecnología DECT elimina las interferencias y asegura una privacidad total

La tecnología DECT elimina las interferencias y asegura una privacidad total

La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.

Sonido nítido y perfecto gracias a tecnología DECT

Sonido nítido y perfecto gracias a tecnología DECT

Oiga si el bebé ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ECO de ahorro de energía

Modo ECO de ahorro de energía

Encienda el modo ECO para reducir la transmisión de energía en la habitación del bebé. En el modo ECO, las unidades solo se activan cuando el bebé emite un sonido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

6

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

2

05/04/2016

España

España

Buen aparato

Permite oir lo que sucede en la habitación con mucha nitidez. La única lástima es que las baterías de la unidad paterna duran muy poco (unas 24 h).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

07/12/2013

España

España

Buen producto

Lo mas importante a destacar es que no tiene interferencias. Muy útil . Lo compramos para nuestro primer bebe y lo seguimos usando para el siguiente. Ahora son mas mayor cintos y lo seguimos usando para tenerles vigilados mientras juegan.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

21/08/2013

España

España

Claramente recomendable

Cuando nació Guille nos regalaron este monitor vigilabebés y, la verdad, lo recomiendo. Además de ser muy fácil de usar y de tener un diseño precioso, tiene una función que ayuda a dormir al bebé con un repertorio de nanas. Ah! Muy práctica también la lunita que, al iluminarse, acompaña al peque hasta que se queda dormido. Relación calidad-precio excelente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. El alcance de funcionamiento del monitor para bebés varía según el entorno y los factores que provocan interferencias.