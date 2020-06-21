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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF053/17

5
| (18) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
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en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 240 ml (8 oz)

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

18

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

21/06/2020

Chile

Chile

Fantastica

Me encantó esta mamadera la use con mi hija hace 6 años y fue fantástica entre muchas que compre única que aceptó. Y hoy la ocupo con mi bebé que también l aceptó al tiro su chupete similar al pezon la hace fantástica para que puedan adaptarse.

Ventajas

Super

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

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20/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Es una excelente mamadera, la única que no le da reflujo a mi Hijo. Fácil de limpiar y muy útil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

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20/06/2020

Chile

Chile

Calidad

Calidad duracion me gusta lo recomiendo a mil por siento

Ventajas

Por supuesto

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.