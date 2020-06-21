Descontinuado
1 biberón
240 ml (8 oz)
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
5.0
de 5
18
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Ika1824
21/06/2020
Chile
Fantastica
Me encantó esta mamadera la use con mi hija hace 6 años y fue fantástica entre muchas que compre única que aceptó. Y hoy la ocupo con mi bebé que también l aceptó al tiro su chupete similar al pezon la hace fantástica para que puedan adaptarse.
Ventajas
Super
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Maria Florencia
20/06/2020
Chile
Excelente
Es una excelente mamadera, la única que no le da reflujo a mi Hijo. Fácil de limpiar y muy útil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Cintita
20/06/2020
Chile
Calidad
Calidad duracion me gusta lo recomiendo a mil por siento
Ventajas
Por supuesto
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
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