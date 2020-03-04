Descontinuado
SCF155
Lavable
Los protectores evitan la humedad en la piel y en las prendas.
Antideslizante con cintas adhesivas para mantener el protector en su lugar.
Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.
2.8
de 5
22
Opiniones
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Super
Para mamás que no pierden tanta leche ideal! No moja mi ropa interior
Ventajas
Cantidad y diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF155 Protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
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Vale81
17/07/2020
Argentina
Recomendados
Los recomiendo ya que cumplen con su función principal a la perfección. Muy bueno que vengan 3 pares ya que es posible lavarlos mientras se utiliza el último par y no quedar sin protectores. Todavía los tengo y los voy a utilizar para cuando tengo otro hijo
Ventajas
Calidad del producto, bolsa para lavarlos
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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LuzLunar
28/10/2017
Argentina
Práctico y efectivo.
Los usé durante mi embarazo ya que mis pezones estaban sensibles a la tela de mi corpiño. Efectivos, impedian que moje mi ropa. Al ser tres pares, nunca me faltaban. Si tuvieran adhesivo en su lado contrario, no se deslizarían dentro del corpiño. Muy cómodos.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.