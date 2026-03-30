Descontinuado
SCF253/20
20 discos para noche
Los discos absorbentes de Philips Avent tienen una forma más ancha y un centro más grueso para absorber más. Bandas adhesivas dobles para afirmar el disco en su sitio.
Diseñados para una protección extra cuando está tumbada.
Los protectores mamarios Philips Avent tienen varias capas para entregar una superabsorción.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.