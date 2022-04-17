Descontinuado
Doble
Premium
Batería recargable
Pantalla del temporizador
Extraiga más leche en menos tiempo* con una almohadilla que estimula el pecho para extraer leche tal como lo haría el bebé. Se ajusta sin problemas del modo de estimulación al modo de extracción, y aplica la cantidad correcta de estimulación y succión en el pezón para obtener el máximo flujo de leche. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])*.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su pezón. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse erguida en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No es necesario inclinarse hacia delante, la posición de extracción cómoda está clínicamente comprobada*. Según los resultados del estudio clínico del producto con 20 participantes (2019); el 90 % de las participantes considera que la posición de extracción es cómoda (eléctrica simple); el 95 % de las participantes considera la posición de extracción cómoda (eléctrica doble).
4.8
de 5
38
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Genesisfreedom
17/04/2022
Chile
Excelente
Es maravilloso, llevo 3 meses usándolo diariamente, me extraigo grandes cantidades de leche, es cómodo, indoloro y no es ruidoso, lo recomiendo totalmente, la batería dura muchísimo lo cargo cada 3 días.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
10/03/2021
Chile
Imprescindible para la lactancia
El tema de la maternidad me mantuvo bien ansiosa y estuve preparándome con mucha anticipación. Quise probar con este extractor para poder tener un banco de leche para mi bebé y así poder descansar un poco más. Es muy práctico, fácil de usar y la extracción resulta ser muy suave y cómoda. Estaba asustada de que pudiera doler y resultó ser todo lo contrario. Lo mejor es que es doble, por lo que puedo guardar más leche
Ventajas
Extracción cómoda y alto flujo de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Nialfica
10/03/2021
Chile
Excelente y practico
Comenzamos usando uno manual de marca X mi cuñada nos regalo este y a sido lo mejor que me ah pasado es super practico, ademas de que estimula mucho el flujo de leche y no me hace daño, lo recomiendo mucho.
Ventajas
Rapido y el flujo de leche
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])* del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Según los resultados del cuestionario de 1000 almohadillas del ensayo clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019)
Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011