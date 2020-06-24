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Philips AventProtectores mamarios

SCF254/24

4.9

| (21) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Máxima comodidad y seguridad

Los protectores mamarios desechables Philips Avent la ayudan durante la lactancia materna. Cuentan con una textura de nido de abeja, una zona central sumamente ligera y absorbente, y un diseño transpirable y a prueba de fugas para que se sienta cómoda y seca durante el día y la noche.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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  • Protectores mamarios desechables

Capa superior de nido de abeja

Capa superior de nido de abeja

La capa superior con textura de nido de abeja es suave y cómoda sobre la piel.

Material muy absorbente y diseño central con triple capa

Material muy absorbente y diseño central con triple capa

La zona central sumamente absorbente atrapa la humedad y mantiene la piel seca en el día y la noche.

Capa exterior a prueba de fugas y transpirable

La capa exterior proporciona un efecto a prueba de fugas para mantener la ropa seca y ofrecer una sensación transpirable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

21

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

24/06/2020

Chile

Chile

Protectores muy buenos

El tipo de material es maravilloso!! Muy suave y absorbente. Cómodos y seguros para las madres durante los primeros meses con el bebé. Probé diversas marcas, pero éstos fueron los mejores en calidad. Los amaba!

Ventajas

Suavidad, textura, materiales de calidad, buena absorción

Contras

Dificultades para encontrarlos. Sólo en grandes tiendas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Protectores mamarios

Fecha de uso 2019-05-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Protectores mamarios

Fecha de uso 2019-05-24

29/02/2020

Chile

Chile

Excelente soporte

Probé varias marcas y los protectores Avent eran los que más duraban. Los otros si no me los cambiaba seguido me manchaba. Con estos nunca tuve accidentes maternales.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-01-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-01-28

28/02/2020

Chile

Chile

Discretos

Me encanta este producto xq son delgados y absorben bastante leche, no se notaba que andaba trayendo almohadillas al salir a la calle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-01-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-01-28

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 