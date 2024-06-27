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  • Un extractor simple y completo
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Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumExtractor de leche eléctrico

SCF395/11

4.2
| (41) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Un extractor simple y completo
Descubra una nueva era de expresión con el extractor de leche eléctrico Philips Avent. Brinda un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón, inspirado en el ritmo de alimentación de los bebés, y su suave almohadilla se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Rápido y cómodo, a las mamás les encanta

Un extractor simple y completo

  • Eléctrico simple

  • Tecnología de movimiento natural

  • Cómoda almohadilla de silicona

  • 8 + 16 ajustes

La tecnología de movimiento natural hace que la leche fluya rápidamente*

La leche comienza a fluir en tan solo un minuto gracias a nuestra exclusiva tecnología de movimiento natural**. Con una sujeción suave y el masaje y la succión adecuados, no sorprende que el 97% de las mamás digan que el extractor es eficaz***; además, el 100% de las parteras lo recomiendan.

La suave almohadilla de silicona ofrece comodidad para todos los cuerpos

Sea cual sea su forma, la almohadilla de silicona suave y flexible del extractor se adapta cómodamente a su pecho y pezón. Se adapta al 99,98%**** de los tamaños de las mamas***, y se adapta para una sujeción suave, pero segura.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

41

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

3

27/06/2024

Chile

Chile

Empleado de Philips

Perfecto

[Employee of philipsglobal] A mi esposa le encanta, dice que es muy cómodo y practico. Además, tiene la succión y potencia perfecta.

Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado

Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado

27/06/2024

Chile

Chile

Empleado de Philips

Perfecto

[Employee of philipsglobal] A mi esposa le encanta, dice que es muy cómodo y practico. Además, tiene la succión y potencia perfecta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF391/11 Extractor de leche eléctrico avanzado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF391/11 Extractor de leche eléctrico avanzado

27/06/2024

Chile

Chile

Empleado de Philips

Muy eficiente

[Employee of philipsglobal] Logre sacarme leche en poco tiempo gracias a la potencia del producto y que tiene doble bomba. se ajusta perfecto a mi cuerpo.

Ventajas

eficiencia y potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER]) del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018).

  2. Para 1K-SE: 70% de las participantes experimentaron el reflejo de eyección de leche dentro de 60 segundos. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])* del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018).

  3. Basado en los resultados de los ensayos clínicos del producto con 20 participantes (Países Bajos, 2019), puntaje promedio para el extractor de leche eléctrico simple y doble; el 95% de las participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctrico simple); el 100% de las participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctrico doble).

  4. Basado en: (1) Mangel y sus colaboradores: Dificultades en la lactancia, duración de la lactancia, índice de masa corporal materna y anatomía de las mamas: ¿Están relacionados? Medicina de la lactancia, 26 de abril del 2019, (109 participantes, Israel); (2) Ziemer y sus colaboradores: Cambios en la piel y dolor en el pezón durante la primera semana de lactancia. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mayo de 1993, (20 participantes [caucásicas], EE. UU.); (3) Ramsay y sus colaboradores: Anatomía del pecho humano en período de lactancia redefinida con imágenes por ecografía, 2005, (28 participantes, Australia).

  5. Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011.