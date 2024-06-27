Eléctrico simple
Tecnología de movimiento natural
Cómoda almohadilla de silicona
8 + 16 ajustes
La leche comienza a fluir en tan solo un minuto gracias a nuestra exclusiva tecnología de movimiento natural**. Con una sujeción suave y el masaje y la succión adecuados, no sorprende que el 97% de las mamás digan que el extractor es eficaz***; además, el 100% de las parteras lo recomiendan.
Sea cual sea su forma, la almohadilla de silicona suave y flexible del extractor se adapta cómodamente a su pecho y pezón. Se adapta al 99,98%**** de los tamaños de las mamas***, y se adapta para una sujeción suave, pero segura.
Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.
4.2
de 5
41
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
27/06/2024
Chile
Empleado de Philips
Perfecto
[Employee of philipsglobal] A mi esposa le encanta, dice que es muy cómodo y practico. Además, tiene la succión y potencia perfecta.
Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado
Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado
27/06/2024
Chile
Empleado de Philips
Perfecto
[Employee of philipsglobal] A mi esposa le encanta, dice que es muy cómodo y practico. Además, tiene la succión y potencia perfecta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF391/11 Extractor de leche eléctrico avanzado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF391/11 Extractor de leche eléctrico avanzado
constanzaA
27/06/2024
Chile
Empleado de Philips
Muy eficiente
[Employee of philipsglobal] Logre sacarme leche en poco tiempo gracias a la potencia del producto y que tiene doble bomba. se ajusta perfecto a mi cuerpo.
Ventajas
eficiencia y potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF393/11 Extractor de leche eléctrico avanzado
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER]) del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018).
Para 1K-SE: 70% de las participantes experimentaron el reflejo de eyección de leche dentro de 60 segundos. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])* del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018).
Basado en los resultados de los ensayos clínicos del producto con 20 participantes (Países Bajos, 2019), puntaje promedio para el extractor de leche eléctrico simple y doble; el 95% de las participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctrico simple); el 100% de las participantes está de acuerdo en que nuestros extractores de leche son eficaces (eléctrico doble).
Basado en: (1) Mangel y sus colaboradores: Dificultades en la lactancia, duración de la lactancia, índice de masa corporal materna y anatomía de las mamas: ¿Están relacionados? Medicina de la lactancia, 26 de abril del 2019, (109 participantes, Israel); (2) Ziemer y sus colaboradores: Cambios en la piel y dolor en el pezón durante la primera semana de lactancia. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mayo de 1993, (20 participantes [caucásicas], EE. UU.); (3) Ramsay y sus colaboradores: Anatomía del pecho humano en período de lactancia redefinida con imágenes por ecografía, 2005, (28 participantes, Australia).
Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011.