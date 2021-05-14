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  • La máxima protección para la leche materna
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Philips AventBolsas de almacenamiento de leche materna

SCF603/25

4.7
| (30) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
La máxima protección para la leche materna
Las bolsas de almacenamiento de leche materna Philips Avent proporcionan un almacenamiento seguro para su preciada leche materna. Se pueden almacenar en el refrigerador o en el congelador y se esterilizan previamente para su uso inmediato.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Bolsas de almacenamiento de leche materna de 180 ml (6 oz)

La máxima protección para la leche materna

  • Almacenamiento

  • Previamente esterilizada

  • 25 bolsas

Sellado con cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas

Sellado con cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas

Cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas para almacenar la leche materna de forma segura

Bolsa previamente esterilizada con sello de seguridad

Bolsa previamente esterilizada con sello de seguridad

El sello de seguridad indica que la bolsa previamente esterilizada no se toca antes del primer uso para una higiene completa

Apta para el congelador con costuras reforzadas y doble capa

Apta para el congelador con costuras reforzadas y doble capa

Las costuras laterales reforzadas y el material de doble capa proporcionan una mayor seguridad para que la leche materna se almacene de forma segura en el congelador o en el refrigerador

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Opiniones

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4.7

de 5

30

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

3
2

14/05/2021

Chile

Chile

Empleado de Philips

muy buenas y útiles

[Employee of philipsglobal] Son muy buenas. No me quitan demasiado espacio en el refrigerador, son seguras, no botan leche y me ayudan mucho para poder tener una reserva de leche para poder seguir alimentándola con lactancia exclusiva cuando no estoy con ella ahora que he vuelto al trabajo de mi post natal. En realidad son súper básicas, pero muy muy útiles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas de almacenamiento de leche materna

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17/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

Cómodo y facil para almacenar y guardar la leche , en mi primer embarazo las utilicé mucho y hoy en mi segundo embarazo las volveré a utilizar ya q mi bebe estará en neonatologia y estos productos te ayudan a poder tener una lactancia como se debe y no a estar comprando tarros de leche

Ventajas

Calidad , higene y orden

Contras

Presentación ( deberia tener mas formatos , en cuanto a unidades por bolsa)

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14/06/2020

Chile

Chile

Muy buenas

Las utilicé tanto para realizar banco de leche como para transporte seguro de la leche entre casa y sala cuna de mi hija. Son un producto muy bueno, jamás tuve problemas... amé el sellado hermético y la etiqueta para las fechas y horas de extracción.

Ventajas

Producto muy higiénico, jamás tus manos tocan el contenedor de la leche

Contras

Empaque sólo de 25 unidades y no hay opción de empaque mayor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas de almacenamiento de leche materna

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 