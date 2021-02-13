2 piezas
La línea de protectores mamarios (sin orificios) de Philips Avent absorbe la leche materna que gotea durante la lactancia o cuando se usa el extractor de leche.
Los discos con ventilación protegen los pezones agrietados y permiten que se curen con más rapidez. La suave presión que ejercen en el pecho ayuda a aliviar la congestión, mientras que los orificios permiten la circulación de aire.
4.5
de 5
48
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
13/02/2021
Colombia
Lo mejor que he probado en la vida
Le recomiendo este producto a todas que como yo tuvimos bastante leche! Y esto me desocupo los senos, les quito la inchazon y mejor aun no me seco la leche!
Ventajas
Todo
Contras
No me gustan los que no tienen orificios en la parte de arriba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Chuchis
13/02/2021
Colombia
Muy buen protector
Me parece excelente producto. Facil de utilizar. Comodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Qwerty2021
12/02/2021
Colombia
Excelente producto
Es un producto de muy buena calidad, no se mancha no se suelta, hay q tener precaución al retíralas si tienen leche depositada, pero en general un excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.