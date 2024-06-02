ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya
  • Extracción cómoda, dondequiera que vaya

Philips AventExtractor de leche manual

SCF430/10

4.3
| (37) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Extracción cómoda, dondequiera que vaya
El extractor de leche manual portátil Philips Avent con tecnología Natural Motion, está inspirado en la succión del bebé para permitir un flujo rápido. Se adapta a todos los pezones y puede ajustar fácilmente el nivel de succión y el ritmo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido.

Extracción cómoda, dondequiera que vaya

  • Bombee y alimente fácilmente

  • Juego estándar

Le ayuda a liberar leche rápidamente

Le ayuda a liberar leche rápidamente

La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.

Almohadilla de silicona adaptable de talla única

Almohadilla de silicona adaptable de talla única

Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

37

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

02/06/2024

Chile

Chile

Producto buenísimo y amigable

Soy primeriza, y estaba asustada sobre la extracción y que no diera frutos, pero con el extractor avent fue super fácil! Se adapta totalmente a tu pezón y sin dolor que es lo mejor. 100% recomendado.

Ventajas

Pocas piezas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual

01/04/2023

Chile

Chile

Fantástico

He probado el producto d indudablemente es de excelente calidad, es fácil de usar, no es complejo el armado ni desarme Y se adapta no solo a los vasos si no a la misma mamadera. Uno puede controlar la presión al ser un producto manual sobretodo para master primerizas que no están acostumbradas que fue mi caso

Ventajas

Adaptable a todos los productos avent

Contras

Podría venir con el chupete +1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual

10/08/2021

España

España

Sacaleches phillips avent

Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.

Ventajas

Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar

Contras

Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

  3. Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011