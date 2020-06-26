Descontinuado
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra confiable gama Classic se ha mejorado para proporcionar una experiencia de alimentación aún más agradable. Ahora, el sistema anticólicos ,clínicamente comprobado, está integrado en la tetina, lo que hace el que el biberón sea muy fácil de limpiar y armar.
1 biberón Classic+ (nuevo)
260 ml
Tetina de flujo lento
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
El nuevo biberón Classic+ se diseñó para evitar el goteo durante la alimentación y disfrutar de una experiencia realmente agradable.
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4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Jeimita
26/06/2020
Chile
Excelente mamadera
Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Fecha de uso 2019-05-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Fecha de uso 2019-05-26
Yiyi26
25/06/2020
Chile
Producto de buena calidad
Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2018-06-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2018-06-25
Silviachilotita
22/06/2020
Chile
Excelente calidad
La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.
Ventajas
Buenisimas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2019-06-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2019-06-22
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.